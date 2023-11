Junger Mann kommt nicht in Disko und verletzt Polizisten

Weil er zu betrunken war, wurde einem 26-Jährigen in der Innenstadt der Zutritt zur Disko verwehrt. Die Polizei wollte ihn entfernen, dabei verletzte er einen Beamten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 26-Jähriger in der Augsburger Innenstadt einen Polizisten verletzt. Laut Polizei wollte der junge Mann gegen 1.45 Uhr in eine Diskothek gehen, die Türsteher verwehrten ihm jedoch den Zutritt. Er soll stark alkoholisiert gewesen sein.

Weil der 26-Jährige den Bereich partout nicht verlassen wollte, riefen die Türsteher die Polizei. Aber auch die eingetroffenen Beamten konnten den Mann nicht zum Gehen bewegen. Beim Versuch, ihm von der Örtlichkeit zu entfernen, wehrte sich der 26-Jährige und verletzte dabei einen Polizisten. Anschließend kam er in Polizeiarrest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (klijo)