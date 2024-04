Augsburg

vor 16 Min.

Junger Nachtclub in legendären Räumen: So kommt das "100 Hz" an

Plus Wo lange das Strip-Lokal "Apollo" zuhause war, hat seit gut einem halben Jahr der Club "100 Hz" geöffnet. Was macht ihn in Augsburgs Szene besonders? Ein Besuch.

Von Sarah Hupka

Seit gut einem halben Jahr gibt es eine neue Anlaufstelle im Augsburger Nachtleben – und das an einem Ort, der vielen gut bekannt ist. Im ehemaligen Strip-Lokal "Apollo" in der Fuggerstraße ist seit September 2023 der Nachtclub "100 Hz" untergebracht. Dutzende, auch namhafte Künstlerinnen und Künstler waren seitdem dort zu Gast, die Bandbreite reicht von melodischem Elektro über harten Techno bis hin zu Hiphop. Wie kommt all das bislang an?

Rosa Schiering, 19 Jahre alt, hat ihren Geburtstag im "100 Hz" gefeiert. Sie ist begeistert: Die Stimmung sei grandios gewesen, sie habe sich sehr wohl gefühlt. "Die Leute waren top, die Musik war richtig gut", sagt sie. Auch Till Speckels ist zum Fan geworden. Er sagt, gerade die Technoevents gefielen ihm. "Der Sound ist super und ich mag die Einrichtung des Clubs", so der 31-Jährige. Sie, die Einrichtung, soll nach Wunsch der beiden Geschäftsführer und Brüder Roman und Andreas Buchheim ein urbanes, progressives, industriell angehauchtes Flair transportieren – erkennbar etwa an viel Stahl. Inspirieren ließen sie sich dabei auch durch die Szenen anderer Städte, wie etwa Berlin. Besonderheit des Clubs sind Licht- und Tontechnik, beides wurde speziell aufeinander abgestimmt.

