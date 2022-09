Augsburg

12:27 Uhr

Junger Radler verunglückt nach Schussfahrt vom Eisenberg

Am Montagabend verletzte sich ein Jugendlicher bei einem Unfall am Eisenberg. Er war die Treppenstufen hinuntergefahren und hatte die Kontrolle über das Rad verloren.

Plus Ein 13-jähriger Radfahrer hat bei einem Unfall am Eisenberg in Augsburg viel Glück. Ein Helm bewahrt ihn vor schweren Verletzungen. Die Polizei hat einen Appell.

Von Michael Hörmann

Der Eisenberg ist in Augsburg bekannt. Es ist der kurze Treppenabgang, der vom Rathausplatz zum Elias-Holl-Platz führt. Hunderte Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen ihn täglich. Seit Langem gibt es zudem Radfahrer, die in der Regel mit Mountainbikes die Treppe hinabschießen. Erlaubt ist dies natürlich nicht. Am Montagabend ereignete sich ein Unfall am Eisenberg. Ein Jugendlicher verlor bei einer Schussfahrt die Kontrolle über sein Rad. Unten an der Treppe schlug er auf der Straße auf. Der 13-Jährige hatte nach Angaben der Polizei Riesenglück. Weil er einen Fahrradhelm trug, kam es zu keinen gravierenden Kopfverletzungen. Mit dem Krankenwagen wurde der Verletzte in eine Klinik gebracht.

