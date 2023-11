Jungunternehmer präsentieren sich im kleinen Kaufhaus in der Annastraße

Zwei städtische Immobilien sind in der Vorweihnachtszeit die Heimat von 21 Firmen. Auch einige etablierte Unternehmen sind in Augsburg mit von der Partie.

Die Idee, leerstehende Geschäfte in Augsburgs Innenstadt zu bespielen, gibt es seit einigen Jahren. Die Stadt Augsburg machte mit ihren eigenen Immobilien den Vorreiter. In der Annastraße sind es zwei Läden, die nach wie vor dafür infrage kommen. Etabliert hat sich mittlerweile das sogenannte Designkaufhaus "Zwischenzeit". Es öffnet stets in der Vorweihnachtszeit. Es geht bereits in die sechste Runde. In beiden Ladenflächen präsentieren sich seit Freitag insgesamt 21 Jungunternehmen und Start-ups. Aber auch etablierte Unternehmen, die neue Produkte testen, gehören dazu.

So ist der Weltladen dabei. Karin Schantroch und Stefan Huber sind am Freitag im Einsatz: "Es geht uns darum, den fairen Gedanken noch stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen", sagen sie. Auch Lucia Götz verkauft ihr Sortiment. Dazu gehören Bierkrüge und hochwertige Papierwaren.

Der Verkauf im Augsburger Designkaufhaus "Zwischenzeit" geht bis kurz vor Heiligabend

Die Produkte sind bunt gemischt auf beide Ladenflächen in der Annastraße verteilt. Beide Läden werden jeweils als gemeinschaftliches „Kaufhaus“ betrieben, informiert die Stadt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht sich durch die hohe Nachfrage an Bewerbern im Kurs bestätigt: "Der Zuspruch für das Projekt ist groß." Geöffnet ist das Designkaufhaus bis kurz vor Heiligabend. (möh)

