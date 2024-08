Justizmitarbeiter verhindern Betrugsfälle im Gerichtsgebäude

Die Männer und Frauen standen verloren im Eingangsbereich des Gerichtes herum, da wurden die Justizwachtmeister stutzig. Das erste Mal ereignete sich ein solcher Vorfall im Jahr 2021, seither passiert es alle paar Monate. Auch dieses Jahr gab es schon mehrere Fälle. Hilflos hätten die Menschen gewirkt, die sich vor der Tür des Gebäudes aufhielten, erinnert sich Mario Hagenreiner, Leiter der Wachtmeisterei in Augsburg und damit zuständig für die Sicherheit in den Gerichtsgebäuden. Sie seien schließlich von seinen Kollegen angesprochen worden, zum Glück, denn offenbar sollten diese Personen Opfer einer perfiden Betrugsmasche und im Gericht von Tätern zur Geldübergabe abgeholt werden, was von den Wachtmeistern noch verhindert werden konnte.

