Augsburg

vor 17 Min.

"Jux und Radau in der Firnhaberau": Ansturm auf den Faschingsumzug

Sie arbeiten an einem Faschingswagen für den Umzug in der Firnhaberau: Christoph Leberle, Bernd Bach und Tobias Seidl.

Plus Im Augsburger Stadtteil Firnhaberau findet seit über 40 Jahren ein Faschingsumzug statt. Nach der Corona-Pause gibt es einen Teilnehmer-Rekord.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Es würde natürlich niemand behaupten, die Menschen in der Firnhaberau hätten einen Dachschaden. Doch dass es in die Kirche St. Franziskus hineinregnet, nehmen die Organisatoren von "Jux und Radau in der Firnhaberau" zum Anlass, in diesem Jahr unter dem Motto "Unsere Kirche ist nicht ganz dicht" mit ihrem Faschingswagen in Augsburgs ältesten noch bestehenden Faschingsumzug zu starten. Am Sonntag, 12. Februar, zieht der Gaudiwurm ab 14 Uhr wieder durch die Straßen in dem Augsburger Stadtteil. In diesem Jahr haben sich so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesagt wie noch nie in der 43-jährigen Geschichte des Umzugs. Den Organisatoren ist wichtig, dass es kein "normaler" Umzug ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen