30 Grad und mehr: Augsburg bereitet sich auf einen Hitzesommer vor

Sonntagnachmittag ist der Rathausplatz wie leergefegt. Lediglich in den beschatteten Plätzen der Außengastronomie sammeln sich Menschen. Es dürfte der bisher heißeste Tag des Jahres sein. Knapp 32 Grad Celsius zeigen einschlägige Wetterseiten gegen 14 Uhr für Augsburg an. Die gefühlte Temperatur liegt bei knapp 40 Grad. Mediziner warnen: Besonders vulnerable Gruppen – Senioren, Kranke, Obdachlose, Säuglinge – sollten geschützt werden. Die Stadt will noch im Juli einen Hitzeaktionsplan beschließen.

