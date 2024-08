Sie retteten eine Frau aus den Fängen eines Täters

Es war gegen 23 Uhr, als Michelle meinte, draußen auf der Straße Hilfeschreie einer Frau zu hören. Die 17-Jährige saß gerade in ihrem Zimmer und schaute auf dem Smartphone TikTok-Videos. Sicher war sie sich aber nicht mit den Schreien, wie sie erzählt. Es ließ ihr keine Ruhe, die Jugendliche klopfte zwei Türen weiter bei Marco, fragte den 19-Jährigen, ob er was mitbekommen hatte. Das hatte er nicht, trotzdem schauten beide aus dem Fenster im dritten Stock hinunter auf die Straße, die bei der Kahnfahrt eine Biegung macht. Dann ging alles ganz schnell. Michelle und Marco, die beide in einer betreuten Wohngruppe der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe leben, wurden zu Rettern. Sie bewahrten eine Frau vor den Fängen eines Sexualstraftäters.

