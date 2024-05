Kahnfahrt startet am 24. Mai in die Saison mit Gastro und Rudern

Der geplante Start der Kahnfahrt Mitte Mai kann nicht gehalten werden. So sieht der Fahrplan der neuen Betreiber an der beliebten Ausflugsstätte in Augsburg aus.

Mitte Mai sollte der Bootsbetrieb an der beliebten Ausflugsstätte Kahnfahrt in Augsburg starten. Die Gastronomie, die künftig von einem Kiosk aus betrieben wird, sollte Anfang Juni loslegen. Jetzt gibt es einen geänderten Zeitplan: Bootsverleih und Gastronomie legen gemeinsam los. "Geplanter Start ist am Freitag, 24. Mai", sagt Götz Beck auf Anfrage. Der Tourismusmanager ist mit dem Team der Regio Augsburg Tourismus für die Kahnfahrt zuständig. Die Gastronomie betreiben zwei Wirtsleute.

Das ist der Eingang zur Kahnfahrt. Foto: Silvio Wyszengrad

Voraussetzung für den täglichen Betrieb ist schönes Wetter. Bei Regen ist die Kahnfahrt geschlossen. Aufgrund von behördlichen Auflagen dürfen sich zudem nur 60 Personen gleichzeitig auf dem Gelände am Stadtgraben aufhalten. Hintergrund: Es fehlt ein zweiter Rettungsweg. Tourismusdirektor Beck ist dennoch zuversichtlich, dass das Ausflugsziel in der Jakobervorstadt von den Gästen gut angenommen wird. Die Kahnfahrt ist in das Programm der Regio einbezogen.

Die Saison an der Augsburger Kahnfahrt dauert bis Oktober

Die Saison an der Kahnfahrt ist bis Oktober vorgesehen. Nach jetzigem Stand soll an Werktagen von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet sein. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen beginnt der Betrieb in der Kahnfahrt um 10 Uhr.





So sieht es jetzt an der Kahnfahrt aus. Foto: Silvio Wyszengrad



Marc Schiemann und Joshua Kessler betreiben den neu errichteten Kiosk, der entlang der Stadtmauer steht. Der ehemalige Schwarzbau an dieser Stelle wurde beseitigt. Der frühere Pächter hat sich im Einvernehmen mit der Stadt verabschiedet. Die Regio betreibt die Kahnfahrt im Auftrag der Stadt.

Viele Augsburger verbinden mit der Kahnfahrt emotionale Erinnerungen. Rudern an der Kahnfahrt ist beliebt. Beck sagt, dass man allerdings zunächst mit einem Provisorium leben müsse. Das Areal soll weiterentwickelt werden: "Jetzt aber sind wir alle froh, dass es bald losgeht."

Inoffiziell wurde die Saison bereits am 1. Mai eröffnet. Es war jedoch eine geschlossene Veranstaltung. Die Kahnfahrt-Festspiele begannen. Es ist eine Bootstour mit einem Kulturprogramm. Die Festspiele dauern bis Ende Juni.