Augsburg

vor 16 Min.

Festspiele und mehr: So startet die neue Kahnfahrt die Saison

Der Pächter hat gewechselt. Doch an der Kahnfahrt geht es weiter. Auch 2024 gibt es wieder Kahnfahrt-Festspiele.

Plus Der frühere Pächter ist weg. Nun versucht die Regio Augsburg Tourismus, das Aufflugsziel zu beleben. Bei der Gastronomie gibt es Einschnitte.

Die Kahnfahrt in Augsburg befindet sich im Winterschlaf. Das ist nicht ungewöhnlich: In der kalten Jahreszeit geht niemand freiwillig im Boot aufs Wasser. Auch das Lokal am Ausflugsziel ist geschlossen. Der frühere Pächter Bela Balogh hat aufgehört. Der Vertrag mit der Stadt Augsburg, der das Areal gehört, wurde beendet. Die Kahnfahrt erfindet sich im Jahr 2024 neu. Erstmals wird die Regio Augsburg Tourismus das Management übernehmen. Die Vorbereitungen laufen. Tourismusdirektor Götz Beck informiert auf Anfrage, welche Pläne vorliegen. Klar ist schon jetzt: Gäste werden sich umstellen müssen.

Im Mai finden die Kahnfahrt-Festspiele in Augsburg statt

"Ab Mai beginnen die Kahnfahrt-Festspiele", sagt Götz Beck. Die Veranstaltung fand auch im Vorjahr statt. Mit Booten geht es hinaus auf die Seebühne zwischen Oblatterwall und der Franziskanerbrücke das Gewässer. Man trifft dort auch Bertolt Brecht, Elias Holl und Karl Albert Gollwitzer.

