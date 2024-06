Augsburg

Kajakfahrer bei Hochwasser auf der Wertach: Das sagen erfahrene Kanuten

Plus Dass einige Sportler am Wochenende auf der reißenden Wertach unterwegs waren, sorgt bei vielen Menschen für Kopfschütteln. Profis vom Weltcup waren es wohl nicht.

Von Katharina Indrich

Die Aktion sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Während Fluthelfer in ganz Schwaben am Wochenende gegen die Wassermassen kämpften, waren in Augsburg mehrere Gruppen von Kajakfahrern auf den reißenden braunen Fluten der Wertach unterwegs. In den sozialen Netzwerken gab es dafür viel Kritik. Andere vermuteten angesichts der Videoaufnahmen, in denen die Sportler geschickt durch die schäumende Wertach navigieren, dass es sich dabei um Profis gehandelt haben könnte. Möglicherweise sogar um Fahrer, die am Wochenende beim Kajak-Weltcup in Augsburg an den Start gingen und nach dem Ende der Wettkämpfe noch eine Runde im Wildwasser drehen wollten. Doch das, sagt Hans Koppold, Vorsitzender von Kanu Schwaben Augsburg, halte er für absolut unwahrscheinlich. Denn die seien nach dem Weltcup in Augsburg allesamt nach Prag weitergezogen. Auch Koppold hat die Videos von den Kajakfahrern auf der Wertach gesehen.

Vorsitzender des Kanu-Vereins: Es waren keine Weltcup-Kanuten

Eine Vereinsfahrt der Augsburger Sportler, sagt er klar, sei es ebenfalls nicht gewesen. "Und hätte uns jemand gefragt, dann hätten wir davon auch abgeraten. Aber im Grunde ist es die Angelegenheit jedes Einzelnen." Die Gefahr, dass einer der Kajakfahrer in den Fluten hätte kentern können und dann von den ohnehin stark belasteten Einsatzkräften hätte gerettet werden müssen, hält Koppold für gering. "Es war keiner alleine unterwegs, es ist immer eine Gruppe. Da ist man füreinander verantwortlich." Koppold sagt man könne davon ausgehen, dass Menschen, die in einem solchen Fluss paddeln, sehr gut rollen könnten. "Wenn sie kentern, rollen sie sich wieder hoch." Für Laien sähe die Fahrt auf den Videos zwar spektakulär aus, doch anderswo gäbe es Wildwasserstrecken, die wesentlich anspruchsvoller seien.

