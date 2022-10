Kalte Pizza führt an der Tankstelle zu Streit

Ein 46-Jähriger beleidigt und bespuckt die Verkäuferin der Pizza. Jetzt hat der Mann eine Anzeige am Hals.

Offenbar mit dem Wärmegrad einer von ihm erworbenen Pizza nicht einverstanden war ein 46-Jähriger. Nach Angaben der Polizei fing er am Montag gegen 21.15 Uhr deswegen in einer Tankstelle in der Holzbachstraße mit der Verkäuferin zu streiten an.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe er die Frau beleidigt und bespuckt, heißt es. Die alarmierten Polizisten beruhigten den Mann und entfernten ihn vom Ort des Geschehens. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. (bau)