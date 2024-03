Kampagne "Wir alle sind Augsburg" kostet rund 39.000 Euro

Die Stadt plakatiert seit einigen Monaten ihre Anti-Rassismus-Kampagne. Sie soll fortgesetzt werden.

Die Anti-Rassismus-Kampagne der Stadt "Wir alle sind Augsburg", für die zuletzt Plastik-Fähnchen an den Laternenmasten in der Bgm.-Fischer-Straße aufgehängt wurden, kostet in der Summe um die 39.000 Euro. Diese Zahl nannte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kampagne mit den zwei stilisierten ineinander greifenden Händen wurde Ende 2023 auch als Reaktion auf die antisemitischen Vorfälle mit den heruntergerissenen Israel-Fahnen gestartet und ist seitdem in der städtischen Kommunikation auf großen Plakatwänden und in Bussen und Straßenbahnen präsent.

Kampagne "Wir alle sind Augsburg": Bei Veranstaltungen soll auf das Motiv zurückgegriffen werden

Die Stadt erklärte auf Anfrage, die Kampagne fortsetzen zu wollen, etwa mit Bewerbung auf Festen und eventuell Boden-Prints. Man werde auch bei Anlässen wie dem Christopher-Street-Day, den Wochen gegen Rassismus und dem Friedensfest auf das Motiv zurückgreifen. Das Kampagnenmaterial sei bereits größtenteils produziert, sodass keine weiteren Kosten anfallen. Womöglich werde man noch weitere Flaggen vor städtischen Gebäuden oder Örtlichkeiten hissen. Konzipiert wurde die Kampagne von der Stadt selbst ohne Zuhilfenahme einer Agentur, erklärte die Stadt zuletzt auf eine Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion. (skro)