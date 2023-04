Kampf gegen Schwarzarbeit: Zoll nimmt Baustellen in der Region ins Visier

Im Rahmen einer Schwerpunktprüfung kontrollieren die Beamten bundesweit Baustellen. In Augsburg sind fast 100 Zöllner im Einsatz – und werden fündig.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat am Dienstag im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion Baustellen kontrolliert, darunter auch in Augsburg und Umgebung. Ziel war nach Angaben des Hauptzollamtes Augsburg, die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns zu überprüfen sowie illegale Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrug aufzudecken.

Im Bereich des Hauptzollamtes Augsburg waren den Angaben zufolge 96 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. Auf den Baustellen wurden demnach insgesamt 165 Beschäftigte befragt und ihre Beschäftigungsverhältnisse überprüft. "In sieben Fällen wurden illegale Einreisen mit unerlaubtem Aufenthalt festgestellt", heißt es von der Behörde. In anderen Fällen stehen Nachermittlungen an, indem die Ermittler vor Ort erhobene Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgleichen und weitere Geschäftsunterlagen prüfen.

Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit besonderes Augenmerk auf das Baugewerbe. "Immer wieder werden hier Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulations- und Begehungsformen festgestellt", heißt es weiter. (jaka)

