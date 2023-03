Kampf gegen Trockenheit: Wie Augsburg zur "Schwammstadt" werden könnte

Plus Aus Skandinavien kommt ein innovatives Bewässerungskonzept für Bäume. Auch die bayerische Stadt Stein tüftelt an einer Lösung – ein Vorbild für Augsburg?

Stadtbäume stehen heute unter Stress. Hitzewellen und Trockenheit im Sommer, Streusalz im Winter, wenig Erdreich zum Wurzeln - all das macht ihnen zu schaffen. Viele sterben vorzeitig ab, sie können nicht mehr für Schatten, Kühlung und grüne Akzente in der Bebauung sorgen. Ein innovatives Konzept soll den Lebensraum von Stadtbäumen verbessern: das Schwammstadt-Prinzip. Ein Vorreiter auf dem Gebiet und eine Inspiration für viele andere Kommunen ist die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Kann auch Augsburg "Schwammstadt" werden?

Folgt man Experten, ist es möglich, einfach ist es nicht. Viele deutsche Städte beschäftigen sich mit der Schwammstadt. "Aber gebaut ist noch wenig", sagte Jörg Jaroszewski von der Stadtgärtnerei der Stadt Stein bei einer Fachtagung des Amtes für Grünordnung und des Bund Naturschutz in Augsburg. Ein Modell wie etwa in Stockholm sei nicht eins zu eins umzusetzen, weil hierzulande andere Vorschriften gelten. Dennoch ist die Kleinstadt Stein in der Nähe von Nürnberg dabei, eine eigene Lösung zu realisieren. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Immobilieninvestor, der in einem Steiner Ortsteil eine Lücke bebauen will, und einem heimischen Ingenieurbüro. Es geht um ein kleineres neues Wohngebiet zwischen bestehenden Nachbarschaften. Dort sind die Vorbereitungen weit fortgeschritten.

Idee für Augsburg: In der Schwammstadt bleibt das Wasser im Quartier

Vom Prinzip her ist die Schwammstadt (Sponge City) ein Konzept der Stadtplanung. Es geht darum, anfallendes Regenwasser in Städten lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es schnell durch die Kanalisation abzuleiten, wie es in Deutschland gängige Praxis ist. Ein Vorteil für Bäume an schwierigen Standorten: Sie bekommen unterhalb der befestigten Oberfläche in miteinander verbundenen Schotterkörpern mehr Raum. Eine Mischung aus Substraten funktioniert dort wie ein Schwamm. Sie bietet den Wurzeln genügend lockeren Untergrund, um sich auszubreiten. Gleichzeitig speichert das Substrat in kleinen Hohlräumen Wasser, das der Baum langsam aufnehmen kann.

Jaroszewski nennt Vorteile dieser Lösung: "Das Wasser bleibt im Quartier, Überflutungen bei Starkregen werden vermieden und es gibt positive Effekte fürs Stadtklima durch die Verdunstung der Bäume." Die Stadt Stein spart sich dadurch einen neuen Abwasserkanal in dem Neubaugebiet, die vorhandene Infrastruktur soll weiterhin ausreichen.

Unterirdische Filter für Regenwasser

Baulich erfordert die Schwammstadt in Stein einigen Aufwand. Für jeden neuen Straßenbaum muss unter der Oberfläche ein ausreichend großer Standort mit speichernden und ableitenden Substraten in einem Baumvlies angelegt werden. An der vorhandenen Straße wird in regelmäßigen Abständen das ablaufende Regenwasser in neu eingebaute Filterelemente abgeleitet und dort gereinigt. Von diesen unterirdischen Tonnen fließt das Regenwasser unter der Straße weiter über Rohre zum jeweiligen Baumstandort. Falls zu viel Wasser kommt, kann es über regelmäßig angelegte Notabläufe in den vorhandenen Kanal abgeleitet werden. Der Investor schafft innerhalb des neuen Wohngebietes eine zusätzliche größere Versickerungsfläche.

"Das System Stein ist ein Versuch", betont Jaroszewski. Es erfordere von allen Beteiligten, dass sie umdenken. So dürfe im Winter auf den Quartiersstraßen künftig kein Salz mehr gestreut werden, um die Bäume nicht durch salziges Wasser zu schädigen. "Es wird spannend, wie wir die Bürger ins Boot holen." Für große verkehrsreiche Straßen sei die Steiner Lösung nicht möglich. Erfahrungen müssen ferner mit der Wartung der Filtergefäße gesammelt werden. Die Frage, was passiert, falls es sehr lange nicht regnet und damit der Wassernachschub für die Bäume ausfällt, blieb offen.

Schwammstadt-Prinzip soll im Innovationspark kommen

Aus Sicht von Grünamtsleiterin Anette Vedder kann das Steiner Konzept einen Impuls für Augsburg geben. "Wir werden es aufgreifen und schauen, wo wir es umsetzen können." Nötig sei, dass das Tiefbaumt mitspielt. Darüber hinaus soll eine ähnliche Idee in Verbindung mit einem neuen Augsburger Vorhaben realisiert werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat kürzlich rund acht Millionen Euro für Augsburg aus einem Programm zur Anpassung von Städten an den Klimawandel bewilligt. Damit will die Stadt bis 2025 im Zentrum und im Innovationspark aufforsten. Insgesamt sollen knapp 1000 neue Bäume kommen, der größte Teil davon im Forschungs- und Gewerbegebiet südlich der Uni.

In der "Zentralen Mitte" des Innovationsparks ist auch im Gespräch, Wasserspeicher anzulegen, die mit Baumstandorten verbunden werden. Durch die Verwendung durchlässiger Materialien soll beispielsweise eine schnelle Versickerung von Oberflächenwasser möglich werden. Ein Teich soll so gestaltet werden, dass er auch als Regenrückhaltebecken dient und für die Bewässerung von Bäumen genutzt werden kann.

Ziel des „Baumkonzepts nördliche Innenstadt“ ist es, den Projektbereich resilient und zukunftsfähig zu gestalten und dafür 70 bis 100 neue Bäume zu pflanzen. Nach Möglichkeit will die Stadt nicht verschmutztes Oberflächenwasser, etwa von Dächern, in Zisternen sammeln. Damit könnten in der stark versiegelten Innenstadt Starkregenereignisse besser gepuffert werden. Die Wasservorräte könnte man in Trockenphasen für Bäume nutzen. Die Kosten für diese Lösung wären erheblich. Für ein bis zwei Standorte wird mit rund 540.000 Euro kalkuliert.