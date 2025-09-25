Icon Menü
Kanute Hannes Aigner tritt als OB-Kandidat für die Freien Wähler Augsburg an

Augsburg

Kanu-Weltmeister tritt als OB-Kandidat für die Freien Wähler in Augsburg an

Das Bündnis mitte.augsburg ist geplatzt und der ursprüngliche Wunschkandidat hat abgesagt. Nun will die Partei mit dem prominenten Sportler Hannes Aigner neu starten.
Von Nicole Prestle
    Der Kanute und vierfache Weltmeister Hannes Aigner will für die Freien Wähler als Oberbürgermeister-Kandidat in die Augsburger Kommunalwahl 2026 gehen.
    Der Kanute und vierfache Weltmeister Hannes Aigner will für die Freien Wähler als Oberbürgermeister-Kandidat in die Augsburger Kommunalwahl 2026 gehen. Foto: Fred Schöllhorn (Archivfoto)

    Er ist Firmengründer, vierfacher Weltmeister und gebürtiger Augsburger: Die Freien Wähler haben nach anfänglichen Turbulenzen ihren Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 gefunden. Nach Informationen unserer Redaktion gehen sie mit dem Kanuten Hannes Aigner ins Rennen. Der 36-Jährige soll am Mittwoch offiziell als Spitzenkandidat vorgestellt werden. Die ursprünglichen Pläne der FW für die Wahl sind damit zu den Akten gelegt. Mit Aigner verfolgt die Partei ein klares Ziel für nächsten März.

