Kanzlerinnenstreit: Hochschule Augsburg sucht Nachfolger

Plus Ein Jahr nach dem umstrittenen Abgang der Kanzlerin schreibt die Hochschule Augsburg die Schlüsselposition neu aus. Vorher musste eine schwierige Frage geklärt werden.

Mehr Studierende, mehr Beschäftigte, mehr Forschung. Die Hochschule Augsburg wächst. Gleichzeitig gibt es einen Personalengpass. Seit dem Abgang der früheren Hochschulkanzlerin Tatjana Dörfler ist diese Schlüsselstelle in der Verwaltung vakant. Nun macht sich die Hochschule auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Nach Ostern soll die Spitzenposition neu ausgeschrieben werden. Warum hat es ein Jahr gedauert? Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair nennt Gründe.