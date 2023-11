Kapellenschüler aus Oberhausen sehen sich wieder

Die Männer und Frauen lernten sich in der Grundschule kennen, seitdem treffen sie sich regelmäßig.

Als sechsjährige Kinder kamen sie 1949 beim Schuleintritt erstmals zusammen. Seit 1987 treffen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen der Kapellenschule in Oberhausen in regelmäßigen Abständen. Jetzt war es wieder einmal soweit. Siebzehn aktive "80er" feierten ihr Wiedersehen. Bis aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg waren sie in die alte Heimat gereist, um die in Augsburg und Umgebung wohnenden Klassenkameradinnen und -kameraden zu sehen. Gabriele Spatz und Gerda Kramer hatten das Treffen wie immer vorbildlich organisiert.

Mit einem Gottesdienst in St. Peter und Paul, vorbereitet von Mesner Manuel Morreira, begann die schöne Zusammenkunft. Pfarrer Ralf Gössl hielt die Messe, begleitet vom Organisten Andreas Kaiser. Neben der Rückschau auf die gemeinsame Schulzeit und die Erinnerung an verstorbene Mitschüler und Lehrer sei der Tag eine gute Gelegenheit, auch auf das eigene Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zurückzublicken, sagte der Seelsorger. In Verbundenheit mit den Organisatorinnen war Pfarrer Gössl nach Oberhausen gekommen.

In der Gaststätte "Bayerischer Löwe" an der Ulmer Straße gab es anschließend muntere Gespräche beim geselligen Beisammensein. Alte Klassenfotos wurden eingehend betrachtet, manche Erziehungsmethoden aus der Schulzeit in Erinnerung gerufen, über das Leben im Ruhestand gesprochen und Adressen ausgetauscht. Die Stunden vergingen wie im Flug. Alle waren sich einig, in zwei Jahren wieder zusammen kommen zu wollen.