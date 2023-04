Augsburg

vor 32 Min.

Karfreitag: Der Mensch und seine Gewaltexzesse seit 2000 Jahren

Ein Symbol der Hoffnung in dunklen Zeiten: Jesus am Kreuz (Ausschnitt).

Plus Krieg, Verbrechen und all das, wozu Menschen fähig sind: Darum ging es in Augsburger Kirchenpredigten am Karfreitag - und um einen Appell an die Gläubigen.

Von Eva Maria Knab

"Die fünf Finger einer Hand reichen ja gar nicht aus, um all die Untiefen anzuzeigen, die den Karfreitag des Jahres 2023 ausmachen", sagte Augsburgs Bischof Bertram Meier in seiner Karfreitagspredigt. Ob Krieg, Verbrechen oder Vertreibung. Unmenschlichkeit sei nicht nur eine Eigenschaft der Vergangenheit. Die "Kreuzigung des Menschen durch den Menschen" gehe heute weiter. Das Ausmaß sei erschreckend.

Der Bischof blickte am Karfreitag in die Ukraine. Die Brutalität des Krieges auf dem Boden Europas sei immens. Es gebe Mord, Kriegsverbrechen und furchtbare Zerstörung. Ganze Viertel würden dem Erdboden gleichgemacht, Menschen gefoltert. Ein Ende sei nicht in Sicht.

