Katze krank im Wald ausgesetzt: Verliert sie jetzt eine Pfote?

Eine kranke Katze wurde ausgesetzt. Aus Sicht des Tierschutzvereins hätte es so weit nicht kommen müssen, auch wenn der Halter nicht genug Geld für eine OP gehabt haben sollte.

Zwischen Weihnachten und Neujahr entscheidet sich das Schicksal von Katze Elfriede. Dann steht ein aufwendiger Operationstermin für das etwa achtjährige Tier an. Nach Angaben des Tierschutzvereins wurde die Katze vergangene Woche in einem Wald in Allmannshofen im Landkreis Augsburg gefunden. Jetzt wird sie im Augsburger Tierheim versorgt. Dort vermutet man, dass die Katze aus einem bestimmten Grund ausgesetzt wurde.

Wer der frühere Besitzer oder die Besitzerin war, ist bislang nicht bekannt. Doch er oder sie kann kaum übersehen haben, dass Elfriede schwer krank ist. Bei der üblichen Eingangsuntersuchung des Fundtieres stellten Veterinärmediziner verschiedene gesundheitliche Probleme fest: Blutarmut, eine schwere Herzerkrankung und vor allem einen mandarinengroßen Tumor an der rechten Pfote. Dieser sei mittlerweile so schwer zu operieren, dass wohl die gesamte Vorderpfote abgenommen werden müsse, sagt Kathi Gogl, tiermedizinische Fachangestellte im Tierheim Augsburg. "Früheres Handeln hätte das erspart", glaubt sie.

Für Tierhalter in Not gibt es Hilfen

Im Tierheim an der Holzbachstraße wird die "Elfriede" getaufte Fundkatze zurzeit medizinisch und tierpflegerisch versorgt. Auffällig ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Elfriede Menschen sehr zugewandt ist. "Sie schnurrt bei Ansprache und lässt sich gern streicheln", sagt Gogl. Deshalb vermutet sie, dass Elfriede nicht entlaufen und verwildert war, sondern ein Zuhause gehabt haben muss. Der Verdacht liege nahe, dass die Katze womöglich mit Absicht zurückgelassen oder ausgesetzt wurde – nicht trotz, sondern wegen ihrer Erkrankungen und den damit verbundenen Kosten. Ein solches Verhalten können die Mitarbeiter im Tierheim nicht verstehen. Denn es hätte Alternativen gegeben.

Sabina Gassner, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Augsburg, weiß aus langjähriger Erfahrung, dass immer wieder Haustiere aus finanziellen Gründen im Stich gelassen werden. Dabei gibt es für Tierhalter Hilfsangebote. Ihr Tipp: Wenn Tierbesitzer bei Problemen nicht mehr weiter wissen, sollen sie sich an den Tierschutzverein wenden. Auch wenn das dem Betroffenen vielleicht unangenehm sei, müsse es doch vor allem darum gehen, dass Tiere nicht leiden, appelliert sie. Gassner sagt, dass auch Menschen mit weniger Geld eine medizinische Versorgung ihres Haustieres finanziell stemmen können. Viele Tierärzte würden beispielsweise Ratenzahlungen akzeptieren. Die Tierfutternothilfe Augsburg und der Tierschutzverein Augsburg würden Besitzer in Notlagen auch direkt unterstützen. Kontakt zum Augsburger Tierschutzverein in der Holzbachstraße 4a gibt es unter der Telefonnummer 0821/455290-0 oder unter info@tierschutz-augsburg.de.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tierheim hoffen nun auf einen guten OP-Ausgang für Elfriede. Kathi Gogl streichelt ihrem zutraulichen Schützling aufmunternd über den Kopf. Schließlich hat Elfriede ein dreifarbiges Fell und ist damit - trotz ihres großen Unglücks - eigentlich eine "Glückskatze".