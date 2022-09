Katze verursacht einen Wohnungsbrand im Herrenbachviertel

Im Augsburger Herrenbachviertel ist in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Der Auslöser hatte vier Pfoten.

Anwohner in der Herrenbachstraße haben am Montag gegen 17.23 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen in der Wohnung auf. Eine 36-jährige Nachbarin wusste jedoch, dass sich mehrere Tiere in der Wohnung befinden müssten.

Brand im Herrenbachviertel: Katze aktivierte das Kochfeld

Nach telefonischer Rücksprache mit dem 33-jährigen Bewohner öffnete sie noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Tür und rettete die Tiere aus der verrauchten Wohnung. Laut Polizei beschränkte sich der Brand auf das Kochfeld der Küchenzeile, die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen. Die Einsatzkräfte entdeckten Hausmüll, der auf dem Kochfeld abgestellt war. Vermutlich hatte eine der Katzen beim Durchstöbern des Mülls das Kochfeld mit Touchfunktion aktiviert und so das Feuer verursacht.

Aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung sei die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar, berichtet die Polizei. Der Wohnungsnehmer einschließlich seiner Tiere kommt vorerst bei Bekannten unter. Bei dem Brand wurde niemand verletzt – auch keines der Tiere. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (ina)