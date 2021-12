Augsburg

07:00 Uhr

Kaum Buchungen wegen Corona: Das erste Hotel in Augsburg schließt

Mangels Auslastung schließt das Holiday Inn Express in Augsburg bis einschließlich 2. Januar.

Plus Hotels dürfen mit der 2G-Regel zwar weiter Gäste beherbergen. Doch viele wollen gar nicht mehr kommen. Das stellt die Betreiber in Augsburg vor große Probleme.

Von Andrea Wenzel

Nein, es sei kein Gerücht, sagt eine Mitarbeiterin des Holiday Inn Express in der Nähe der City-Galerie am Telefon. Das Hotel schließt vom 3. Dezember bis zum 2. Januar tatsächlich seine Türen. Der Grund ist die niedrige Auslastung aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Nur 26 der 136 Zimmer seien derzeit belegt. "Wir waren eigentlich ganz gut gebucht, aber mit den neuen 2G-Regelungen kamen auch die Stornierungen", erzählt die Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will.

