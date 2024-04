Kaum neue Wohnungen: Mieten in Augsburg gehen nach oben

Plus Die Mieten in Augsburg sind teurer geworden, vor allem im langfristigen Vergleich. Woran das liegt - und wie die Aussichten sind.

Die Mieten in Augsburg sind laut einer Auswertung des Immobilienverbands IVD den vergangenen Winter über gestiegen. Am stärksten fiel die Steigerung im Bereich der Bestandswohnungen mit 2,1 Prozent im Vergleich zum Herbst aus - das zeigen die aktuellen Zahlen des IVD.

Nach einer Auswertung des IVD werden für eine Bestands-Wohnung bei einer Neuvermietung inzwischen im Schnitt zwölf Euro pro Quadratmeter verlangt, im Neubaubereich sind es 13,50 Euro. Im Herbst hatte der IVD noch eine statischere Lage in Augsburg verzeichnet - allerdings prognostizierten Experten seit längerem drastische Steigerungen im Mietmarkt, nachdem es kaum Wohnungsneubau gibt und potenzielle Käufer angesichts der Zinswende eher mieten als kaufen.