Augsburg

06:14 Uhr

Kaum noch Corona-Impfungen: Wie geht es mit dem Impfzentrum weiter?

Plus Obwohl kaum noch Corona-Impfungen verabreicht werden, hält das Augsburger Impfzentrum enorme Kapazitäten vor. Woran das liegt - und was die Stadt nun plant.

Von Max Kramer

Die Corona-Impfkampagne in Augsburg ist eingeschlafen. Immunisiert wird derzeit hauptsächlich per Durchseuchung, und das im großen Stil. Ein Vergleich: In der vergangenen Woche, von Dienstag bis Dienstag, meldete die Stadt Augsburg insgesamt knapp 7100 Corona-Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl derjenigen, die als vollständig geimpft gelten, um 352. Gemessen an der Bevölkerung entspricht das einer Steigerung im untersten Nachkommastellen-Bereich. Etwas mehr Zuspruch erfahren die Boosterimpfungen, hiervon wurden innerhalb einer Woche 900 verabreicht. Insgesamt bewegen sich diese Zahlen aber auf sehr niedrigem Niveau. Was auch bedeutet, dass im Impfzentrum derzeit mehr gewartet als geimpft wird. Wie geht es dort weiter?

