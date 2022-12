Kebap contra Pizza: Streit um ein Bistro im Bärenkeller

Plus Nachbarn wollten ein Lokal verhindern und haben die Stadt Augsburg als Genehmigungsbehörde verklagt. Der Gastronom hat eigene Vermutungen zu Hintergründen des Streits.

Nachbarschaftsstreit im Bärenkeller: Die Stadtsparkasse Augsburg und der Inhaber eines italienischen Lokals haben die Stadt Augsburg verklagt, weil ihnen die Genehmigung eines Bistros in der Nachbarschaft nicht zusagte. Während die Stadtsparkasse nach einem klärenden Gespräch ihre Klage zurücknahm, beharrte der Gastronom auf einem Urteil. Seine Klage wurde nun abgewiesen, wie das Verwaltungsgericht Augsburg auf Anfrage mitteilte.