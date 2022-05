Kehren die Straßenbahnen in Augsburg je zum Fünf-Minuten-Takt zurück?

Plus Zum 1. Juni kommt das Neun-Euro-Ticket. Die Stadtwerke Augsburg wollen in dieser Zeit alle Straßenbahnen und Busse nutzen. Wie es danach weitergeht, ist unklar.

Die Frage, ob und ab wann die Stadtwerke bei den Straßenbahnen wieder zu einem Fünf-Minuten-Takt zurückkehren werden oder nicht, bleibt bis auf Weiteres offen. Ein entsprechender Vorstoß der Stadtwerke, den Fünf-Minuten-Takt dauerhaft zu den Akten zu legen, sorgte im März wie berichtet prompt für Widerspruch von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Das sei Sache des Stadtrats, doch der schiebt die Entscheidung.