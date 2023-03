Augsburg

11:51 Uhr

Kehrt Festwirt Stefan Meitinger zurück auf die Lechhauser Kirchweih?

Plus Die Premiere im Vorjahr lief erfolgreich, nun stehen Verhandlungen mit der Stadt Augsburg an. Die Firma Bob's arbeitet parallel dazu an ihrer bundesweiten Bekanntheit.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Stefan Bob Meitinger ist ein bekannter Gastronom und Konzertveranstalter in Augsburg. Im Vorjahr feierte er bei der Lechhauser Kirchweih seine Premiere als Festwirt. Die Resonanz war gut, der Betrieb im Bierzelt wurde nahezu von allen Seiten gelobt. Dennoch ist vorerst offen, ob Meitinger auch 2023 Festwirt in Lechhausen wird. "Aufgrund unwägbarer baurechtlicher Gegebenheiten während der Genehmigungsphase müssen wir nun die Herangehensweise für eine mögliche Kirchweih 2023 nochmals am runden Tisch besprechen", sagt er selbst. Dieser Termin stehe demnächst an.

