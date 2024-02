Kein Anschluss mehr an diesem kaputten Telefonapparat

Die kaputte Telefonanlage in der Jakobervorstadt fällt auf. Die Telekom zog vor einem Jahr einen Schlussstrich.

In der Straße "Am Lauterlech" steht eine öffentliche Telefonzelle. Allerdings ist der Apparat kaputt. Ein Hörer fehlt. Selbst ein Hörer würde das Telefonieren nicht mehr ermöglichen. Es geht gar nichts mehr.

Die Telekom hatte bereits im Januar 2023 die Kartenzahlung in Telefonzellen abgeschaltet. Damit ist der öffentliche Fernsprecher endgültig Geschichte. Ein paar Wochen zuvor war bereits die Möglichkeit der Münzzahlung abgeschaltet worden. Nach 142 Jahren kam das Aus. Begonnen hatte die "Telefon-Geschichte" im Freien im Jahr 1881 in Berlin. Es gab den ersten sogenannten Fernsprechkiosk. Mittlerweile bleiben allenfalls die Erinnerungen an gelbe Telefonhäuschen im Augsburger Stadtgebiet. (möh)

