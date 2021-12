Augsburg

vor 17 Min.

Kein Corona, aber schwerkrank: So steht es um Non-Covid-Patienten in Augsburg

Plus Wegen der angespannten Corona-Lage müssen am Augsburger Uniklinikum Prioritäten gesetzt werden. Welche Behandlungen aktuell noch möglich sind – und welche nicht.

Von Max Kramer

Hans Haltmayr kann Weihnachten feiern. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist das Gegenteil. Der 73-Jährige ist "dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen", wie er sagt. Zu verdanken hat er dies vor allem dem beherzten Eingreifen eines Friedberger Kardiologen, aber auch einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Medizinerinnen, Medizinern und Pflegekräften an den Kliniken in Aichach und Augsburg: Die einen erkannten den lebensbedrohlichen Zustand des Mannes, die anderen schufen kurzfristig die Kapazitäten für die rettende Operation an seinem Herzen – und all das trotz Corona, trotz der enormen Belastung. Auch dies: keine Selbstverständlichkeit. Denn längst müssen in der Behandlung Prioritäten gesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen