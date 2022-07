Kein Frühstart: Das Winterland vor der City-Galerie darf nicht im Oktober öffnen

Einen Antrag auf einen früheren Start des Almdorfs auf dem Willy-Brandt-Platz lehnen Augsburgs Stadträte ab. Warum der Betreiber darüber gar nicht unglücklich ist.

Augsburg stehen heiße Tage bevor, die Temperatur soll immer wieder über 30 Grad steigen. Wer die Hitze nicht mag, sehnt sich womöglich schon jetzt nach dem Winter. Die Stadträte und Stadträtinnen im Allgemeinen Ausschuss des Augsburger Stadtrats mussten sich dieser Tage auch schon mit dem Winter befassen - und mit der Frage, wie weit man ihn vorziehen darf. Es gab einen Antrag, dass das "Winterland" vor der City-Galerie schon im Oktober beginnen sollte - statt wie bisher im November wenige Tage vor dem Christkindlesmarkt.

Helmut Wiedemann veranstaltet immer im Advent auf dem Willy-Brandt-Platz das Winterland - eine Art Almdorf mit Imbiss- und Getränkeständen, einer Partyhütte und einer Eisstockbahn. Es ist wegen seiner Ausrichtung aufs Feiern unter Verfechtern eines besinnlichen Advents nicht unumstritten, aber bei den Besucherinnen und Besuchern sehr beliebt. Auch Firmen nutzen das Winterland, um dort Weihnachtsfeiern abzuhalten. Bei den Stadträten stieß die Idee, schon im Oktober mit dem Winterland zu beginnen, weitgehend auf Ablehnung. "Es muss nicht immer noch früher losgehen mit dem Weihnachtsgeschäft", lautete der Tenor.

Die Stadt Augsburg hat Regeln für die Nutzung der Plätze

Auch Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sprach sich gegen ein früheres Winterland aus. Er berief sich auf Regeln, die sich die Stadt für die Nutzung öffentlicher Plätze gegeben hat. Lang andauernde Veranstaltungen soll es demnach nur in Einzelfällen geben. Das Winterland genieße Bestandsschutz, so Pintsch, weil es schon stattfand, bevor sich die Stadt strengere Regeln zur Platznutzung verordnete. Ausgeweitet werden sollte es aber nicht. "Wenn wir uns Richtlinien geben, dann sollten wir uns auch daran halten", sagte der Ordnungsreferent.

27 Bilder So startete das Winterland 2021 an der City-Galerie Foto: Klaus Rainer Krieger, Johannes Kapfer

Winterland-Wirt Helmut Wiedemann verfolgte die Diskussion im Rathaus als Zuschauer. Er zeigte sich nicht enttäuscht, als die Räte den Frühstart ablehnten. Im Gegenteil: "Mir ist es sogar lieber so." Wiedemann sagt, er sei von der City-Galerie und vom Stadtmarketing angesprochen worden, ob er den Aufbau des Almdorfs vorziehen könne. Damit zu den im Oktober geplanten "Light Nights" und der langen Einkaufsnacht das Winterland schon stehe und sich keine "Baustelle" auf dem Platz befinde. Dann, so war die Überlegung, könne er auch schon zu diesen Veranstaltungen hin öffnen. Mit einem früheren Start habe er lediglich der Stadt und der City-Galerie einen Gefallen tun wollen, gelohnt hätte es sich für ihn nicht. Ihn ärgert, dass es nun so wirke, als ob er auf mehr Profit aus gewesen sei.

Winterland-Chef will mehr Eisstockbahnen aufbauen

Regulär soll das Winterland nun wie in den Vorjahren Ende November starten, den genauen Tag kann der Betreiber noch nicht nennen. Die Rodelbahn, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Unsicherheit nicht aufgebaut wurde, wird es auch dieses Jahr nicht geben. Dafür möchte Wiedemann die Zahl der Eisstockbahnen - gespielt wird auf Kunststoffplatten - ausbauen.

