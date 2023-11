Augsburg

12:00 Uhr

Kein Gastronom will das Jägerhaus in Siebenbrunn betreiben

Plus Seit einem Jahr steht die beliebte Ausflugsgaststätte am Rand des Haunstetter Waldes leer. Über die Gründe machen Verschwörungstheorien die Runde.

Von Fridtjof Atterdal

Vor einem Jahr verabschiedete sich das Team des Jägerhauses in Siebenbrunn in die Winterpause - und sperrte danach nicht mehr auf. Die vor allem bei Radlern beliebte Ausflugsgaststätte steht seitdem leer und zeigt äußerlich bereits erste Verfallserscheinungen. Zwei Buchstaben des Schriftzuges fehlen, "ststätte Jägerhaus" ist nur noch zu lesen. In Haunstetten wundert man sich, warum es nicht möglich war, innerhalb eines Jahres einen Gastronomen für die beliebte und wie man hört zuletzt erfolgreiche Ausflugsgaststätte zu finden. Es machen sogar Verschwörungstheorien die Runde.

Der Schriftzug am Jägerhaus beginnt bereits abzufallen. Foto: Silvio Wyszengrad

2300 Euro zahlt angeblich ein Nachbar jeden Monat an den Haunstetter Eigentümer der Immobilie, damit der keinen neuen Pächter sucht und es für die Anwohner von Siebenbrunn schön ruhig bleibt. Das will jedenfalls ein Leser von einem Gastronomen erfahren haben, der seinerseits das Jägerhaus gerne bewirtschaftet hätte, aber nicht zum Zuge kam. Verifizieren lässt sich diese Aussage nicht.

