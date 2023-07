Augsburg

vor 16 Min.

Kein Geld für den Betrieb: Umweltbildungszentrum kann nicht richtig loslegen

Plus Im April wurde der Bau am Botanischen Garten eingeweiht. Dort soll Augsburgern das Thema Umwelt nahegebracht werden. Doch jetzt kommt heraus: Es fehlt das Geld.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Das Gebäude aus Stampflehm und Holz vermittelt einen futuristischen Eindruck und ist gleichzeitig klimaschonend gebaut. Im Inneren des im April eröffneten Umweltbildungszentrums neben dem Botanischen Garten in Augsburg soll Bürgern - vom Schüler bis zum Senior - Umwelt nahe gebracht werden. Was macht der Klimawandel mit Flora und Fauna, wie vermeidet man Plastikmüll, stößt wenig CO 2 aus oder stellt seinen Textilkonsum nachhaltig auf? Man wolle "ohne erhobenen Zeigefinger zeigen, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Zukunft besser zu gestalten", sagt Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, der die Einrichtung für die Stadt Augsburg betreibt. Doch wenige Monate nach der Eröffnung, bei der die Stadtspitze und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) anwesend waren, stellt sich heraus: Bei der Finanzierung des laufenden Betriebs drohen erhebliche Probleme.

Das geht damit los, dass der einmalige 100.000-Euro-Zuschuss der Stadt für den Kauf der Inneneinrichtung - etwa Möbel, IT und Medientechnik im Seminarbereich - nicht reicht und der Freistaat entgegen erster Hoffnungen nichts dazugibt. Aktuell fehlen Teile der Einrichtung, weil es Kostensteigerungen und Lieferengpässe gibt. Telefon und IT sind etwa noch nicht installiert. Nötig wären 65.000 Euro zusätzlich. Hinzu kommen Probleme beim Betrieb des Umweltbildungszentrums: Für eine Reihe von Projekten zieht der Landschaftspflegeverband Fördermittel für die inhaltliche Arbeit an Land, doch allgemeine Kosten wie ein Hausmeister oder die Reinigung sind bisher nicht finanziert. Nötig wird darum ein Betriebskostenzuschuss der Stadt, wenn das Umweltbildungszentrum sein ganzes Spektrum an Veranstaltungen anbieten will. Im Gebäude laufen bereits Veranstaltungen. "Aber wenn es abends einen Vortrag gibt und am Morgen die Schulklasse kommt, muss zwischendrin einfach sauber gemacht werden", so Liebig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen