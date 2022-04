Kein Glockenspiel mehr: Die Stadt stellt dem Perlachturm den Strom ab

Es werden hunderte von Millionen für die Sanierung/Umbau des Theaters ausgegeben, aber für so ein markantes Gebäude, an einem exponierten und touristischen Ort der Weltkulturerbe-Stadt hat man kein Geld zum Sanieren? Vielleicht sollte man beim Theater, anstelle einer weiteren Erhöhung der Summe wie bereits vorhergesagt, etwas einsparen und der Sanierung des Perlach-Turms zur Verfügung stellen. Ansonsten bleibt dieser Schandfleck (Einrüstung und Sicherheitsnetze) auf Jahre am Rathausplatz bestehen.

