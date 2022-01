Augsburg

vor 4 Min.

Kein ICE-Halt mehr am Hauptbahnhof? Die schwierige Debatte um den Bahnausbau

Ein ICE bei der Einfahrt in den Augsburger Hauptbahnhof: Darüber, wo die Züge künftig zwischen Augsburg und Ulm fahren sollen, gibt es in der Region viele Debatten.

Plus Zwischen Augsburg und Ulm soll eine neue, schnellere Bahnstrecke entstehen. Doch der Widerstand nimmt zu - und führt auch zu kuriosen Vorschlägen.

Von Jörg Heinzle

Es ist der jüngste Vorschlag in einer Debatte, die immer mehr an Fahrt aufnimmt: Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) stellt die Frage, ob künftig überhaupt noch ICE-Züge am Augsburger Hauptbahnhof halten sollen. Oder ob man nicht besser eine Strecke für Fernzüge um Bayerns drittgrößte Stadt herum baut, mit einem Fernbahnhof am Stadtrand. Ausgelöst wird die Debatte durch die konkreter werdenden Pläne der Bahn für den Ausbau der Strecke zwischen Augsburg und Ulm. Fernzüge sollen dort künftig schneller unterwegs sein, deshalb braucht es eine neue Trasse. Vier Varianten sind noch im Rennen, doch im Landkreis Augsburg will man eigentlich keine davon haben. In Augsburg fürchtet man deshalb ein Scheitern des wichtigen Projekts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen