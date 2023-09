Kein Interesse mehr an Pilotprojekt: Augsburg hat die Mini-Kitas geschlossen

Mini-Kitas sind ein Pilotprojekt des Freistaats Bayern. In Augsburg will man das knappe Personal nun aber lieber in den regulären Einrichtungen einsetzen.

Mini-Kitas sind ein Modellprojekt des Freistaats Bayern, an dem sich auch die Stadt Augsburg beteiligt hat. In den städtischen Mini-Kitas wurden jeweils bis zu zwölf Kinder betreut. Zuletzt gab es noch fünf Mini-Kitas. Doch die Stadt hat Ende August das Kapitel beendet: Seit Anfang September sind die Einrichtungen geschlossen. Trotz der Schließung spricht die Stadt von einer Verbesserung der Personallage und der Betreuungssituation bei ihren Kitas.

Fünf Mini-Kitas waren zuletzt noch geöffnet - doch nun sind auch die Standorte in der Armenhausgasse, Friedberger Straße, Augsburger Straße, Wertachstraße und Schertlinstraße geschlossen. Dort waren Kinder in kleinen Gruppen mit qualifiziertem Personal - jeweils eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin und eine pädagogische Assistenzkraft - betreut worden. "Bei dem aktuellen Mangel an Fachkräften konnte dieser hohe Personalbedarf in den Mini-Kitas jedoch mittlerweile nicht mehr gedeckt werden", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) auf Anfrage. "Bei Ausfällen durch Fortbildungen, Krankheit oder Urlaub mussten Springkräfte organisiert werden, die allerdings ebenfalls nicht mehr in ausreichender Anzahl vorhanden waren." Die Folge: Teils hätten in den Mini-Kitas Öffnungszeiten verkürzt oder die Einrichtungen tageweise geschlossen werden müssen. Deshalb habe die Leitung der städtischen Kitas entschieden, die Einrichtungen zum 1. September zu schließen.

Zum Start des Kita-Jahres fehlen in den Einrichtungen von Augsburg 49 Kräfte

Das Personal wurde auf die städtischen Einrichtungen verteilt - dabei sei auf die jeweiligen Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingegangen worden. Die "Gesamtpersonal- und auch die Betreuungssituation" habe sich bei den Kitas der Stadt dadurch verbessert. Die Personalsituation habe sich in den Regeleinrichtungen stabilisiert. Insgesamt seien nun weniger Stellen bei den städtischen Kitas unbesetzt, wenngleich die Anzahl der nicht besetzten Stellen nach wie vor hoch ist. Zum Start des jetzigen Kita-Jahres fehlen 49 Kräfte – vor einem Jahr waren es noch knapp 90 offene Stellen. "Durch die Schließung der Mini-Kitas hat sich die Gesamtsituation auch dahin gehend verbessert, dass nun insgesamt mehr Plätze zur Betreuung von Kindern vergeben werden können", sagt Wild.

Eltern seien frühzeitig in diese Entscheidung einbezogen worden und hätten Plätze in anderen städtischen Einrichtungen angeboten bekommen. Auch der Gesamtelternbeirat der Stadt sei im Frühsommer über dieses Vorhaben informiert worden und trage die Entscheidung mit. "Die angemieteten Immobilien sollen zukünftig als Ersatzbetreuungsstützpunkte, Willkommens-Kitas oder für weitere Einstiegsgruppen genutzt oder gegebenenfalls auch anderen Betreuungsangeboten zur Verfügung gestellt werden", sagt die Bildungsbürgermeisterin. So werde die Einrichtung in der Friedberger Straße beispielsweise als Außenstelle der städtischen Kita Mittenwalder Straße weiterbetrieben. Für diesen Standort laufe bereits der Antrag bei der Aufsichtsbehörde auf Betriebserlaubnis für eine zusätzliche Krippengruppe.

