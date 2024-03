Kein Neubau für Ex-Suchtkranke: Haus in der Stadtberger Straße bleibt stehen

Die Stadt Augsburg wollte die Immobilie abreißen, um dort Apartments für ehemals Suchtkranke zu bauen. Daraus wird nun nichts.

Die Stadt wird ihr Haus in der Stadtberger Straße 25 in Pfersee nun doch stehen lassen. Geplant war dort ein Neubau mit neun Mini-Apartments, den die Stadt an einen Verein vermietet hätte, der sich um die Wiedereingliederung von ehemals Suchtkranken kümmert.

Ehemalige Suchtkranke sollten in Neubau in Augsburg unterkommen

Nun kam heraus: Die Finanzierung mit Fördergeldern durch den Freistaat ist nicht machbar, weil sich die Projektkosten von 1,9 auf 3,4 Millionen Euro erhöht haben und zudem der Bau eines Aufzugs nötig wäre. Bei der Grundstücksgröße sei das kaum machbar, so die Stadt. Nun soll das Haus im Erbbaurecht vergeben werden. (skro)