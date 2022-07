Augsburg

vor 33 Min.

Kein Zittern mehr um die Kanu-WM: Lechpegel ist stark gestiegen

Viele schauten in den vergangenen Tagen mit bangem Blick auf die Kanustrecke in Augsburg - nun gibt es aber genug Wasser.

Plus Es hat genau an der richtigen Stelle am Alpenrand stark geregnet. Damit gibt es laut der Stadt Augsburg jetzt genug Wasser für die Kanu-WM.

Von Jörg Heinzle

Es war eine Zitterpartie in den vergangenen Tagen. Weil der Lech wegen der lang anhaltenden Trockenheit nur sehr wenig Wasser führte, war die Kanuslalom-WM in Gefahr. Wäre der Pegel noch weiter abgesunken, hätte die Weltmeisterschaft ausfallen müssen, obwohl die Sportlerinnen und Sportler schon angereist sind. Nun allerdings kommt gerade noch rechtzeitig zur Eröffnungsfeier an diesem Dienstagabend die Entwarnung. Am Alpenrand hat es in der Nacht zum Dienstag so kräftig geregnet, dass genug Wasser für die WM da ist. Wetterdaten zeigen: Der Regen kam genau an der richtigen Stelle runter.

