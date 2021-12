Augsburg

Keine gedruckten Fahrpläne mehr: Senioren ärgern sich über Stadtwerke

An Haltestellen hängen Fahrpläne weiterhin. Doch den gedruckten Minifahrplan gibt es nicht mehr, was Senioren ärgert.

An Haltestellen hängen die Infos noch aus, seit dem Fahrplanwechsel gibt es in Augsburg aber keinen gedruckten Plan für einzelne Linien mehr. Das sorgt für Unmut.

Von Michael Hörmann

Renate Keller ist seit vielen Jahren eine treue Kundin der Stadtwerke Augsburg. Regelmäßig ist die 77-jährige Frau, die in Haunstetten lebt, mit Bus und Tram unterwegs, um hauptsächlich in die Innenstadt zu kommen. "Die Straßenbahnlinie 2 und der 24er-Bus sind meine bevorzugten Verkehrsmittel", sagt Keller. Um zu wissen, zu welchen Zeiten Tram und Bus fahren, hatte sie stets ein kleines Faltblatt zu Hause. Auf diesem Minifahrplan standen die Uhrzeiten. Jetzt ist die Rentnerin verstimmt: "Ich ärgere mich maßlos, weil es diesen gedruckten Minifahrplan nicht mehr gibt." Ihre Kritik werde sie auch gegenüber den Stadtwerken äußern. Das Verkehrsunternehmen bestätigt, dass die Minifahrpläne seit dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember aus dem Verkehr gezogen worden seien. Dafür gebe es Gründe, erläutert Pressesprecher Jürgen Fergg.

