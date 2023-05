Kidical Mass: Fahrraddemo für sichere Straßen

Am Sonntag startet eine Verkehrs-Kundgebung um 14.30 Uhr an der City-Galerie. Kinder und ihre Eltern sind besonders zur Teilnahme aufgerufen.

Am Sonntag, 7. Mai, findet ab 14.30 Uhr eine Fahrraddemo statt, an der auch schon Kleinkinder mit Laufrad oder Roller teilnehmen können. Mit der fünf Kilometer langen Rundfahrt soll auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Auch Kinder sollten sich sicher und selbstständig durch die Stadt bewegen können, so die Forderung der "Kidical Mass"-Demo, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und den "Parents for Future" organisiert wird. Die Kundgebung startet an der City-Galerie und führt bis zum Wittelsbacher Park. (AZ)