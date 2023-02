Augsburg

Kind klemmt Fuß in Sitzbank ein – und löst so einen Feuerwehr-Einsatz aus

Die Feuerwehr in Augsburg musste am Freitag ein Kind befreien, das sich seinen Fuß in der Bank der Haltestelle Ulmer Straße eingeklemmt hatte.

An einer Bushaltestelle in der Ulmer Straße verrenkt sich ein Kind seinen Fuß so unglücklich, dass es nicht mehr rauskommt. Die Augsburger Feuerwehr muss ran.

Zu einem kuriosen Einsatz ist die Augsburger Berufsfeuerwehr am Freitagnachmittag ausgerückt. Wie sie auf Anfrage mitteilt, erreichte sie gegen 15.30 Uhr die Meldung, dass ein Kind seinen Fuß in die Sitzbank an der Bushaltestelle Ulmer Straße eingeklemmt hatte – und zwar so unglücklich, dass es sich auch nach zehn Minuten nicht mehr selbst befreien konnte. Kind klemmt Fuß an Haltestelle Ulmer Straße in Augsburg ein Die alarmierten Einsatzkräfte kamen, bauten die Bank kurzerhand auseinander und halfen dem Kind so aus seiner misslichen Lage. Es blieb unverletzt, Schaden entstand keiner. (kmax)

