Kind, Kriegsopfer, krebskrank: Alina (9) bekommt in Augsburg Hilfe

An der Kinderklinik Augsburg werden vier krebskranke Kinder behandelt, die mit ihren Familien aus der Ukraine geflohen sind. Was eine von ihnen erlebt hat.

Alina ist neun Jahre alt. Ein junges Leben, das so normal sein sollte und doch schon so viele dunkle Seiten kennenlernen musste. Denn Alina ist schwer krank, sie hat einen Gehirntumor. Und dann brach in ihrer Heimat, in der ukrainischen Stadt Saporischschja, auch noch der Krieg aus. Gemeinsam mit ihrer Familie musste die Neunjährige fliehen – auch, um so schnell wie möglich die Hilfe zu finden, die sie als Krebspatientin unbedingt benötigt. Sie bekommt sie nun in Augsburg.

Krieg in der Ukraine: Krebskrankes Kind Alina und Familie fliehen

Inzwischen sind Alina und ihre Familie wieder vereint. Doch es sind schreckliche Tage, die hinter ihnen liegen. Als der Krieg ausbrach, waren Alina und ihre Mutter Victoria zur Behandlung in einem Krankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Risiko wurde zu groß, die Flucht begann – mit einem Konvoi, in dem insgesamt 14 onkologische Patientinnen und Patienten mit Begleitpersonen fuhren. Am 7. März kamen sie schließlich in der Augsburger Kinderklinik an. Vater Jewgeni und die sechsjährige Schwester Xenia blieben zunächst in Saporischschja. Sie hätten sich noch relativ lange sicher gefühlt, erzählt Jewgeni. Dann jedoch sei das nahe gelegene Atomkraftwerk unter russischen Beschuss geraten. Sie stiegen in ihr Auto und kamen nun in Augsburg an.

Räumlich haben sie den Krieg hinter sich gelassen, in ihren Köpfen bleibt er. Nachrichten sind tabu. Wenn der Rettungsflugschrauber am Universitätsklinikum Augsburg (UKA) ankommt oder wegfliegt, zuckt Victoria nach wie vor zusammen. Das Geräusch, erzählt sie, zwinge ihre Gedanken jedes Mal zurück in die Heimat. Mit ihren Eltern, die in Saporischschja geblieben sind, stehe sie im engen Kontakt. Die Stadt stehe unter Raketenbeschuss, das Haus der Eltern habe gewackelt. So schrecklich die Lage in der Heimat ist: Die Flucht hat ermöglicht, dass Alina weiter Hilfe bekommt. Inzwischen wurde sie operiert.

Augsburger Kinderklinik bietet Geflüchteten Behandlung an

Alina ist eines von insgesamt vier krebskranken Kindern, die mit ihren Familien aus der Ukraine geflohen sind und nun in Augsburg behandelt werden, wie Prof. Michael Frühwald, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, erklärt. "Wir rechnen aber mit noch deutlich mehr." Derzeit seien rund 1000 krebskranke Kinder aus der Ukraine auf der Flucht. In Bayern würden sie über das Kinderonkologische Netzwerk Bayern (KIONET) verteilt, betreut und nahtlos weiterbehandelt. In welchem Zustand kommen sie an? "Man sieht den Menschen das Leid an", sagt Frühwald. "Sie sind ja doppelt traumatisiert von der Krebserkrankung und der Flucht vor dem Krieg. Man sieht, dass sie eine lange und beschwerliche Reise hinter sich haben. Manche Kinder waren dehydriert, einige sehr verängstigt."

Prof. Michael Frühwald, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Augsburg. Foto: Uniklinik Augsburg

Die Behandlung muss nach Einschätzung von Frühwald so schnell wie möglich weitergeführt werden, "da die Heilungsraten zu einem nicht unerheblichen Teil von der zeitgerechten Verabreichung von Medikamenten abhängen." Ganz einfach sei das aber nicht. Erst müssten die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehörten etwa möglichst genaue Informationen über die bisherige Therapie, ausreichend neue und gute Bilder für eine etwaige Operation – oder ein körperlicher Zustand, in dem eine Therapie möglich sei. Und wie geht es mit den Betroffenen weiter? "Unsere Kollegen vom Psychosozialen Dienst sind gemeinsam mit den staatlichen Stellen auf der Suche nach Unterkünften und Absicherung für den Lebensunterhalt sowie nach Kontakten zu den in der Ukraine verbliebenen Vätern und zum Teil Geschwistern", so Frühwald. "Diese Kinder sind ja nicht nur vom Krieg, sondern auch von einer lebensbedrohlichen Erkrankung betroffen."

