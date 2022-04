Kind von Baum erschlagen: Spielplatz in Oberhausen ist weiterhin teilgesperrt

Plus Nach dem tödlichen Unglück durch einen umstürzenden Baum bleibt der Spielplatz in Augsburg-Oberhausen vorerst teilgesperrt. Wie geht es mit dem Baum-Gutachten weiter?

In rund drei Monaten jährt sich das Unglück auf dem Spielplatz in der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Im Juli 2020 war dort aus heiterem Himmel ein Baum umgestürzt. Der rund 20 Meter hohe Ahorn fiel auf eine Mutter und ihre beiden Töchter, die sich gerade auf einer Wippe vergnügten. Das jüngste Kind, 22 Monate alt, starb wenig später im Krankenhaus. Die Mutter, 28 Jahre alt, überlebte schwer verletzt, die fünfjährige Tochter blieb äußerlich unversehrt. Warum der Spielplatz zum Teil immer noch gesperrt ist und sich die Staatsanwaltschaft Augsburg beim Baum-Gutachten nach wie vor bedeckt hält.