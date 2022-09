Augsburg

20:45 Uhr

Kind wird bei Unfall von Auto erfasst und verletzt

Ein Kind ist am Montagabend bei einem Unfall in der Blücherstraße in Augsburg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Straße ist stadteinwärts gesperrt.

Bei einem Unfall in der Blücherstraße, auf Höhe der Einmündung Gumppenberstraße, ist am Montagabend, gegen 20 Uhr, ein Kind von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind bei dem Unfall verletzt. Beamte befinden sich derzeit an der Unfallstelle. Einzelheiten zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. Die Blücherstraße ist stadteinwärts für den Autoverkehr gesperrt. (mac) Weitere Informationen in Kürze.

