Kinder in Lechhausen haben jetzt mehr Spaß im Mehrgenerationenpark

Die Aufenthaltsqualität nahe dem Lech in Lechhausen hat gewonnen. Am Montag war die offizielle Einweihung.

Der zweite Bauabschnitt auf dem Weg zum Mehrgenerationspark Lechhausen ist erfolgreich abgeschlossen worden. Der Griesle-Park liegt unweit vom Lech. Besucherinnen und Besucher finden hier ein vielfältiges Angebot im Grünen, so die Stadt Augsburg, Dazu gehören: Bewegungsparcours, Calisthenics-Anlage, ein großer Spielplatz, eine Pumptrack-Anlage, Tischtennisplatten und viele neue Sitzgelegenheiten.

Bei der Eröffnungsfeier fand eine Kinder-Olympiade statt. Mitbeteiligt war der FCA. Schülerinnen und Schüler aus Lechhauser Grundschulen hatten großen Spaß.

Das sogenannte „Griesle“ am westlichen Rand des Stadtteils ist mit neun Hektar Gesamtfläche die größte Grünanlage in Lechhausen. Durch den Bau der Hans-Böckler-Straße wurde der ehemals großzügige Park in einen nördlichen und südlichen Bereich geteilt.

