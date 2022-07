Kinder und Jugendliche dürfen in den Ferien kostenlos in Augsburger Freibäder

Der Augsburger Sportausschuss gibt grünes Licht für kostenlosen Eintritt in den Sommerferien. Außerdem gibt es extra Belegungszeiten für Schwimmkurse.

Auch in diesen Sommerferien können Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr vom 1. August bis 12. September wieder bei freiem Eintritt die Augsburger Freibäder besuchen. Das beschloss der Sportausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung. Grund: Gerade die Freizeitaktivitäten von jungen Menschen seien durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt worden. Der freie Eintritt solle einen Anreiz geben, schwimmen und baden zu gehen, die Schwimmfähigkeiten auszubauen oder überhaupt schwimmen zu lernen. Ein entsprechendes Frei-Ticket könne direkt an der Kasse – nicht über den Webshop – gelöst werden.

Stadt Augsburg unterstützt Vereine und Institutionen, die Schwimmkurse anbieten

Daneben soll das Programm "Augsburger Kinder schwimmen wieder" eine weitere Unterstützung bieten. Viele Schwimmkurse hätten aufgrund der Beschränkungen in den vergangen zwei Jahren nicht durchgeführt werden können. Um diesen Rückstand abzubauen, bietet die Stadt in den Sommerferien dieses Programm an. Dabei unterstützt die Sportverwaltung der Stadt diejenigen, die die Augsburger Hallenbäder nutzen, um Schwimmkurse insbesondere für Kinder und Jugendliche anzubieten – darunter unter anderem Vereine, Schwimmschulen, die Wasserwacht und die DLRG.

Im Rahmen des Förderprogramms werden Belegungskosten seitens der Stadt erstattet. Das Hallenbad Göggingen steht dazu in den Sommerferien von Montag, 1. August, bis Freitag, 9. September, zur Verfügung. Für Vereine und Anbieter von Schwimmkursen gibt es noch freie Belegungszeiten. Für Fragen steht das Sport- und Bäderamtes zur Verfügung, per Mail an: belegung.spba@augsburg.de oder telefonisch unter 0821/324-9712. (ziss)