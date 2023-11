Augsburg

vor 49 Min.

Kinder nachts sexuell missbraucht: Landgericht verurteilt Stiefvater

Plus Wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs muss sich ein 42-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Wie der Mann wohl vorging – und wie das Urteil ausfällt.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Sieben Jahre und neun Monate Gefängnis – so lautet das Urteil der Jugendkammer beim Landgericht gegen einen 42-jährigen Mann, der in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern zwei Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht hat. Das Gericht ging nach mehrtägiger Verhandlung von insgesamt knapp über 340 einzelnen Übergriffen aus, darunter auch vier Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs. Mehr als 700 weitere Einzelfälle waren bereits im Zuge der Beweisaufnahme eingestellt worden, weil sie entweder schwer nachweisbar waren oder auf die Höhe der Strafe keinen großen Einfluss hatten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Stiefvater missbraucht Kinder in Augsburger Patchwork-Familie sexuell

Wie berichtet, war der Angeklagte im Jahre 2014 in die Wohnung der Mutter dreier Kinder eingezogen. In den Jahren darauf wurden eine gemeinsame Tochter und ein gemeinsamer Sohn geboren. Etwa ab dem Jahre 2015 hat der Angeklagte dann nach Überzeugung der Kammer begonnen, sich nachts in das Zimmer der damals neun und zehn Jahre alten Mädchen zu schleichen und sie abwechselnd an intimen Stellen anzufassen, wobei er sich selbst oftmals befriedigte. In mehreren Fällen kam es zu schwereren Übergriffen. 2019 offenbarten sich beide Mädchen unabhängig voneinander, die ältere dem Jugendamt – was zunächst ohne Folgen blieb, weil das Mädchen die Vorwürfe wieder zurücknahm. Erst die Jüngere erstattete schließlich Anzeige bei der Kripo, weil sie Sorge hatte, dass der Stiefvater auch noch ihre kleine Schwester missbrauchen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen