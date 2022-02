Augsburg

06:30 Uhr

Kinder und Jugendliche dürfen in der Stadt Augsburg jetzt mitreden

Wenn es um ihre Belange geht, sollen Jugendliche in Augsburg ab sofort mitbestimmen dürfen.

Plus Kinder und Jugendliche können ab sofort die Stadtpolitik in Augsburg mitentscheiden. Was das konkret bedeutet.

Von Fridtjof Atterdal

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung. Sie wollen sich bei Entscheidungen, die sie und ihr Lebensumfeld unmittelbar betreffen, angemessen einbringen können. Was bislang eine Absichtserklärung auf dem Papier war, ist in Augsburg jetzt beschlossene Sache. Mit großer Mehrheit haben der Jugendhilfeausschuss sowie der Ausschuss für Bildung und Migration ein Rahmenkonzept für die Mitbestimmung junger Menschen verabschiedet. Ab sofort dürfen Kinder und Jugendliche mitentscheiden, wenn es in der Stadt um ihre Belange geht.

