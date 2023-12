Augsburg

vor 35 Min.

Kinderarmut in Augsburg: Wenn Weihnachtswünsche Wünsche bleiben

Vor sieben Jahren kam Mohammad A. in Deutschland an. Auch wenn seine Familie das Fest nicht feiert, wird ihre prekäre finanzielle Situation in dieser Zeit besonders deutlich.

Plus Tausende von Kindern leben in Augsburg in Familien unterhalb der Armutsgrenze. Im Konsumrausch rund ums Fest ist das besonders schwer. Zwei Familien erzählen.

Von Katharina Indrich

Zwei Wochen vor Weihnachten flatterte der Brief ins Haus. 490 Euro Nachzahlung für die Heizung. Während anderswo in Augsburg Eltern die Wunschzettel ihrer Kinder frankierten, zum Christkind nach Himmelstadt schickten und dann ins Spielwarengeschäft pilgerten, um all die Wünsche zu erfüllen, hat Michael V. die Heizung ausgedreht. Mit mehreren Pullis und warmen Decken schützen er, seine Frau Angelika und die drei Kinder, die noch zu Hause wohnen, sich jetzt vor der Kälte. Ein Handy, ein E-Roller, eine Playstation – das alles steht auf der Wunschliste der Kinder für dieses Jahr. Dem fünffachen Vater tut es in der Seele weh, dass er sie nicht alle erfüllen kann. "Wenn ich irgendwie könnte, dann würden ich es ihnen geben", sagt er. "Sie sehen es bei ihren Freunden und wollen das natürlich auch haben." Doch das Fest wird in diesem Jahr kälter und kleiner ausfallen.

Und so geht es vielen Kindern in Augsburg. In der ärmsten Stadt Bayerns. Fast 6000 Minderjährige leben nach Daten der Stadt in Familien, die Leistungen nach dem SGB II beziehen. Das ist jedes vierte Kind. Und Sonja Cestonaro hört sie jeden Tag. Die Geschichten von Müttern, die sich am Montagsende fragen, was sie ihren Kindern morgen noch zu essen geben sollen. Von Familien, für die ein Adventsnachmittag auf dem Christkindlesmarkt unerschwinglich ist. Die noch nie im Urlaub waren. So wie Familie V. Im Rahmen der Ambulanten Hilfen des SOS-Kinderdorfs Augsburg kümmert sie sich seit Jahren um die Familie und um viele weitere. Sie hilft ihnen bei Anträgen, gibt Tipps, wo sie günstig an Möbel kommen, hört sich die Sorgen und Nöte der Eltern an.

