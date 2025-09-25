Schülerinnen unter den Rock gefilmt? Augsburger Musiklehrer wegen Kinderporno-Verdacht in Haft

Ein 58 Jahre alter Musiklehrer aus Augsburg hat an Musikschulen in Augsburg und im Landkreis Dillingen an der Donau unterrichtet. Jetzt allerdings nicht mehr: Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ermitteln gegen ihn. Die Vorwürfe gegen den Augsburger wiegen schwer. Er soll nicht nur im Besitz von Kinderpornografie gewesen sein, sondern auch im Unterricht Aufnahmen von Schülerinnen angefertigt haben. Offenbar filmte er auch unter Röcke. Es gibt einen weiteren Verdacht.

In den Fokus von Staatsanwaltschaft und Polizei war der Augsburger im Rahmen eines Ermittlungskomplexes der nordrhein-westfälischen Behörden gegen eine kinderpornografische Plattform im Darknet geraten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zahlreiche registrierte Nutzer identifiziert werden. Unter ihnen befand sich offenbar auch der Augsburger. Das berichteten die Kripo Generalstaatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bei der Ermittlungsbehörde in Bamberg ist das sogenannte Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet angesiedelt. Demnach haben bei einer Durchsuchung Einsatzkräfte der Polizei umfangreiche Beweismittel gegen den Tatverdächtigen sichergestellt.

Im Instrumentalunterricht soll Augsburger Musiklehrer Aufnahmen gemacht haben

Wie es heißt, hätten sich bei der Sichtung Verdachtsmomente ergeben, wonach der Tatverdächtige auch Aufnahmen in Musikschulen in Augsburg und im Landkreis Dillingen, an denen er unterrichtet hatte, angefertigt haben soll. Diese Aufnahmen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen heimlich im Rahmen des Instrumentalunterrichts gefertigt.

Ermittelt wird in diesem Zusammenhang auch wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Inwiefern von Schülerinnen und Schülern auch kinderpornografische Aufnahmen gefertigt wurden, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Kriminalpolizei und Generalstaatsanwaltschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 58-Jährige in mindestens sieben Fällen auch Videoaufnahmen gefertigt haben, bei denen er unter den Rock der Mädchen filmte.

Das war wohl nicht alles. In mindestens zwei Fällen soll es auch zu einem sexuellen Übergriff durch oberflächliche Berührungen gekommen sein. Nach Angaben der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft dauern diesbezüglich die Ermittlungen sowie die Ermittlungen zu möglichen weiteren Missbrauchstaten noch an. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war die Festnahme des Augsburger bereits Ende August erfolgt.

Augsburger Kripo und Generalstaatsanwaltschaft Bamberg informierten Eltern

Die Eltern aller nach derzeitigen Erkenntnissen betroffenen Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Musikschule wurden im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen über die Vorwürfe und Ermittlungen informiert, heißt es vonseiten der ermittelnden Behörden. Im Rahmen der fortdauernden Ermittlungen stünden Polizei und Generalstaatsanwaltschaft weiterhin in engem Kontakt zu den beiden Musikschulen, an denen der Tatverdächtige zuletzt beschäftigt war. Der Mann sei unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, heißt es weiter.