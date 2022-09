Augsburg

vor 31 Min.

Nach Protest werden Beiträge für Kindertagespflege wohl moderater angehoben

Plus Eltern hatten kritisiert, dass Beiträge für die Kindertagespflege über 100 Euro teurer werden. Jetzt kommt das Thema bei der Stadt nochmal auf den Tisch.

Von Miriam Zissler

Im Juli wurde im Jugendhilfeausschuss die Erhöhung der Elternbeiträge in der Kindertagespflege beschlossen. Als im September die Informationsschreiben des Amts für Kinderbetreuung verschickt wurden, gab es von den Eltern lautstarken Protest. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 300 Unterschriften gesammelt und samt einem Brandbrief an - unter anderem - Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) übergeben. Nicht ohne Folgen: In der Stadtratssitzung am Donnerstag stehen die Elternbeiträge nochmals auf der Tagesordnung. Nun soll die Erhöhung moderater ausfallen.

